Суд в Польше продлил арест петербургского археолога Бутягина

Окружной суд Варшавы продлил до 4 марта срок ареста петербургского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, сообщило 12 января РИА "Новости" со ссылкой на адвоката. Защита намерена обжаловать вынесенное решение.

"Суд принял решение продлить арест Александра Бутягина до 4 марта", — рассказал защитник информагентству.

Адвокат выразил несогласие с продлением срока содержания под стражей. По его словам, он намерен обжаловать решение в течение семи дней, говорится в публикации РИА "Новости".

Само заседание прошло в закрытом режиме. Бутягина на заседание не доставляли.

Бутягин был задержан в Польше в декабре по запросу от Украины якобы из-за проведения археологических раскопок в Крыму. Украина намерена добиваться экстрадиции ученого на свою территорию. Заседание по рассмотрению этого вопроса назначено на четверг, 15 января.

Андрей Казарлыга / Фото: Аккаунт Александра Бутягина во "ВКонтакте"