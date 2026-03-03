Бастрыкин предложил лишать коррупционеров всего имущества

Коррупционеров следует наказывать полной конфискацией всего нажитого имущества, заявил 3 марта председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Своим мнением он поделился на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества", — передает слова Бастрыкина "Интерфакс".

Всего в 2025 году в суды было направлено 14,2 тысячи дел о коррупции. Из числа обвиняемых 617 человек обладали особым правовым статусом. В частности, среди них оказались 308 депутатов и глав муниципалитетов и 20 депутатов регионального уровня, рассказал глава СК.

В декабре прошлого года Бастрыкин обращался к госслужащим с предупреждением о бессмысленности спрятать нажитое незаконным путем имущество.

Отметим, что в числе упомянутых главой СК региональных парламентариев находится и депутат Заксобрания Петербурга Олег Милюта. В июне 2025 года суд арестовал его по делу о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии СК, Милюта с соучастниками могли получить взятку в размере 14,2 млн рублей от генерального директора АО "Автодор".

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет