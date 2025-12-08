Бастрыкин о коррупции: "Попытки спрятать наворованное бессмысленны"

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился к чиновникам с предупреждением о неизбежности выявления преступлений коррупционного характера. О совершенствовании работы следственных органов глава ведомства рассказал в собственной колонке для РБК. Издание опубликовало отрывок из статьи, в которой Бастрыкин рассуждает о необратимости возврата в государственную казну средств, полученных коррупционных путем.

"Следователи и руководители следственных органов в текущем году почти в два раза чаще, чем в прошлом, выезжали в трудовые коллективы, чтобы на конкретных примерах рассказывать чиновникам о последствиях коррупционной деятельности. Мы объясняем, что попытки спрятать наворованное бессмысленны, законом предусмотрены механизмы возврата этих средств. Кроме того, так называемые зарубежные партнеры прекрасно понимают природу происхождения этих денег и зачастую активно обращают их в свою пользу", – говорится в статье.

Глава следкома подчеркнул, что с каждым годом у правоохранительных органов появляются новые средства для выявления преступлений против государственной власти и интересов государственной службы. Также "никогда не бывает лишним" напомнить должностным лицам, что они могут подставить под удар своих родственников, оформляя на них незаконно полученное имущество.

За 2025 год по итогам представлений следкома около 10 тысяч должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности из-за создания условий, способствовавших коррупции, отмечают в РБК.

Константин Леньков / Фото: СК