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Новости 10 июня 2026, 13:30

Невский проспект перекроют на ремонт с 28 июня

фото ЗакС политика Невский проспект перекроют на ремонт с 28 июня

Ремонт участка Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского пройдет в период с 28 июня по 13 июля, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Во время ремонта движение транспорта по Невскому проспекту будут перекрывать. Работы планируются на участке протяженностью более 1,5 км. 

Работы пройдут в два этапа. С 28 июня до 6 июля пройдет ремонт на территории от площади Восстания до Исполкомской улицы. С 7 по 13 июля будут ремонтировать участок от Исполкомской улицы до площади Александр Невского.

Схема организации дорожного движения в дни ремонта сейчас разрабатывается. Ее согласовывают с органами государственной власти и заинтересованными организациями.

Летом 2025 года Невский проспект также закрывали на ремонт. Тогда работы проходили на территории от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. Ремонт длился две недели. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


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