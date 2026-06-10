В Петербурге 5 человек задержали за незаконные переводы 212 млн рублей

Полицейские в Петербурге задержали четырех мужчин и одну женщину, подозреваемых в нелегальных переводах 212 млн рублей, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в соцсетях. Четыре фигуранта задержаны. Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следователи возбудили несколько уголовных по статье о неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК). Дела соединили в одно производство.

По данным силовиков, задержанные искали людей, которые за денежное вознаграждение оформляли на свое имя банковские карты. Таким образом фигуранты с июля 2025 года приобрели 941 карту. Банковские карты использовались в незаконных целях и уничтожались после осуществления переводов, полагают в МВД.

Полицейские провели обыски и изъяли 29 мобильных телефонов, примерно 300 банковских карт и сим-карт. Также силовики обнаружили блокноты с данными людей, которые за деньги оформляли на себя банковские карты. По статье о неправомерном обороте средств платежей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В апреле в Петербурге задержали группу теневых банкиров, подозреваемых в нелегальном выводе денег за границу. Объем банковских операций, проведенных фигурантами, превысил 600 млн рублей.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру