ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10 июня 2026, 15:29

Захар Прилепин не собирается заниматься политикой

фото ЗакС политика Захар Прилепин не собирается заниматься политикой

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин заявил в интервью РИА "Новости", что не занимается политической деятельностью. Планов о продолжении политической карьеры у него нет. Писатель также сообщил, что его членство в партии "Справедливая Россия" заморожено. 

"Пока никуда не планирую возвращаться, политикой не занимаюсь, политических заявлений не делаю", - заявил Прилепин (цитата по РИА "Новости").

Ранее СМИ писали, что писатель займет должность проректора Горного института. Прилепин в интервью РИА "Новости" отмечал, что никаких контрактов  еще не подписывал. Писатель заявил, что получал предложение о работе в Петербурге и принял его. 

Прилепин родился в 1975 году в Рязанской области. Принимал участие в боевых действиях в Чечне. Карьеру писателя начал в 2003 году. Всего у автора вышло более 20 книг. В 2020 году Прилепин основал партию "За правду", которая затем объединилась со "Справедливой Россией". В 2023 году начал служить в зоне специальной военной операции на территории Украины. Весной 2023 года на писателя совершили покушение. В ноябре 2025 году Прилепин заключил контракт с добровольческим корпусом и вернулся в зону СВО. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама