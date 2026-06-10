Захар Прилепин не собирается заниматься политикой

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин заявил в интервью РИА "Новости", что не занимается политической деятельностью. Планов о продолжении политической карьеры у него нет. Писатель также сообщил, что его членство в партии "Справедливая Россия" заморожено.

"Пока никуда не планирую возвращаться, политикой не занимаюсь, политических заявлений не делаю", - заявил Прилепин (цитата по РИА "Новости").

Ранее СМИ писали, что писатель займет должность проректора Горного института. Прилепин в интервью РИА "Новости" отмечал, что никаких контрактов еще не подписывал. Писатель заявил, что получал предложение о работе в Петербурге и принял его.

Прилепин родился в 1975 году в Рязанской области. Принимал участие в боевых действиях в Чечне. Карьеру писателя начал в 2003 году. Всего у автора вышло более 20 книг. В 2020 году Прилепин основал партию "За правду", которая затем объединилась со "Справедливой Россией". В 2023 году начал служить в зоне специальной военной операции на территории Украины. Весной 2023 года на писателя совершили покушение. В ноябре 2025 году Прилепин заключил контракт с добровольческим корпусом и вернулся в зону СВО.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру