Имя Ивана Зубкова присвоят Академии транспортных технологий

Петербургская Академия транспортных технологий будет носить имя Героя Социалистического труда Ивана Зубкова, сообщили 3 марта в администрации губернатора. Постановление об этом подписал глава города Александр Беглов.

В Смольном напомнили о работе Зубкова в строительстве Ленинградского метрополитена перед Великой Отечественной войной. Во время блокады Ленинграда под его руководством возвели железнодорожную ледовую переправу через Ладожское озеро, а затем и 33-километровый участок железнодорожного пути между Шлиссельбургом и Полянами, который действовал с февраля 1943 по март 1944 года.

"Звание Героя Социалистического труда присвоено Ивану Зубкову в 1943 году за особые заслуги в деле обеспечения перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени", — отметили в Смольном.

В сентябре 2025 года Беглов сообщил в социальных сетях, что Топонимическая комиссия поддержала присвоение имени Зубкова учебному заведению. До этого, в январе, глава МО "Автово" Илья Шмаков предлагал присвоить имя Зубкова метрополитену Петербурга.

Андрей Казарлыга