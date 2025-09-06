Парк Героев СВО появится в Калининском районе Петербурга

Топонимическая комиссия одобрила появление на карте Петербурга парка Героев специальной военной операции, сообщил 6 сентября губернатор Александр Беглов в своих социальных сетях. Такое название получит безымянная зеленая зона на улице Верности.

"Безымянная зеленая территория на улице Верности в Калининском районе получит название "Парк Героев специальной военной операции"", — рассказал Беглов.

Губернатор добавил, что предложение о присвоении названия зеленой зоне поступило от жителей Петербурга и набрало наибольшее количество голосов в ходе голосования на его странице в соцсети "ВКонтакте". Само голосование проходило в мае 2025 года. Вариант "Парк Героев специальной военной операции" поддержали 48,5% участников. Также на выбор им предлагались такие названия, как "Парк Верности Отчизне", "Парк Солдатской Славы", "Парк Воинской Отваги" и "Парк Воинов Отчизны". В опросе приняли участие 9 306 пользователей.

Кроме того, Академия транспортных технологий получит имя Ивана Зубкова, под руководством которого в 1943 году была построена "Дорога Победы" — железнодорожный путь между Шлиссельбургом и платформой Поляны, который связывал Ленинград с Большой землей после прорыва блокады. Решение об этом также поддержала Топонимическая комиссия.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру