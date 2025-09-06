В двух районах Петербурга демонтировали незаконные ларьки

Незаконно размещенные киоски были демонтированы в Красносельском и Приморском районах Петербурга, сообщили 6 сентября в петербургском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Торговые точки были обнаружены сотрудниками комитета в результате рейдов и мониторинга данных платформы "Безопасный город".

В частности, в Красносельском районе был обнаружен и демонтирован киоск. Торговую точку перевезли на склад временного хранения. Еще один объект торговли изъяли в Приморском районе вместе с продукцией, составив заодно протокол о торговле в неположенном месте (ст. 44 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге").

Всего за неделю сотрудники комитета составили свыше 40 протоколов в связи с выявленной торговлей в не предназначенных для этого местах. Санкция за подобное нарушение предусматривает предупреждение или штраф. Для физлиц он составит4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 5-15 тысяч рублей, а для юрлиц будет колебаться в пределах 50-200 тысяч рублей.

Накануне комитет отчитался о том, что с начала года изъял в ходе рейдов на Апраксином дворе товары на общую сумму свыше 7 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности