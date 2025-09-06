Проезд 8 сентября сделают бесплатным для ветеранов

В День памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября проезд в общественном транспорте Петербурга будет бесплатным для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в петербургском комитете по транспорту.

Правом на бесплатный проезд смогут воспользоваться ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и граждане, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

"Бесплатный проезд предоставляется вне зависимости от гражданства и места жительства пассажира. Необходимо лишь предъявить соответствующее удостоверение", — уточнили в комтрансе.

Подобная мера предоставляется в Петербурге ежегодно в соответствии с Социальным кодексом города. Аналогичным образом бесплатный проезд в общественном транспорте предоставляется ветеранам в период с 26 по 28 января, с 7 по 9 мая, а также 22 июня.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру