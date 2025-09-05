Участок ЗСД перекрывали вечером в пятницу

Западный скоростной диаметр оказался частично перекрыт вечером 5 сентября. Согласно данным "Яндекс.Карт" затруднения с проездом автомобилисты испытывали на отрезке между Васильевским островом и поселком Белоостров в Курортном районе.

Движение по полосе ограничили в 17:48, отмечает "Фонтанка". При этом проезд в обратном направлении перекрывать не стали.

К моменту выхода заметки движение по ЗСД открыто в обе стороны. В городе наблюдаются 4-хбалльные пробки.

Вечером 5 сентября регион посетил заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Политик прибыл на российско-финляндскую границу в Светогорске на территории Ленинградской области, где сделал заявление перед журналистами. В частности, он заявил о невозможности игнорировать факт вступления Финляндии в НАТО. Напомним, сопредельная России страна стала членом альянса в апреле 2023 года.

