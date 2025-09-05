В Подмосковье суд назначил запрет определенных действий актрисе Аглае Тарасовой

Домодедовский городской суд Московской области назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ), сообщил 5 сентября ТАСС. Следствие ходатайствовало о назначении домашнего ареста, защита артистки и она сама просили более мягкую меру.

"В удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения Тарасовой Дарье-Аглае в виде домашнего ареста отказать и назначить ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 ноября", — решила судья.

По сообщению РБК, в суде Тарасова говорила о необходимости участвовать в работе над тремя кинолентами и просила не разлучать ее с семьей. Также она заявила, что совершила "большую ошибку". Следователь говорил в суде о том, что актриса не явилась в отдел полиции с первого раза. Адвокат в ответ заявил, что его подзащитная не получала повестку на 3 сентября. Когда же повестка пришла, Тарасова явилась к правоохранителям, следовало из его слов.

Ранее стало известно о задержании Тарасовой при пересечении зоны таможенного контроля в аэропорту Домодедово. При досмотре у нее обнаружили вейп с запрещенным веществом. Как отмечает РБК, это произошло еще 28 августа.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру