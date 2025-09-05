Актрисе Аглае Тарасовой запросили домашний арест по делу о ввозе наркотиков

Следствие запросило в суде меру пресечения в виде домашнего ареста для актрисы Аглаи Тарасовой по делу о контрабанде наркотических средств (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ), сообщил 5 сентября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Перед этим появилась информация о задержании артистки с запрещенным веществом в аэропорту Домодедово.

"Следователи обратились в один из подмосковных судов с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Тарасовой", — передает слова собеседника информагентство.

По предварительной информации, при досмотре актрисы в аэропорту обнаружили запрещенное вещество в вейпе. Как сообщал telegram-канал "Осторожно, новости", артистку остановили, когда она проходила таможенный контроль по прилете из Тель-Авива.

Санкция по вмененной ей статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Тарасовой 31 год, она является дочерью актрисы Ксении Раппопорт. Артистка снималась в таких лентах, как "Лед", "Лед 2", "Лед 3", "Холоп 2" и других.

Андрей Казарлыга