На Малой Охте построят музей памяти жертв теракта в Беслане

Музей памяти жертв террористической атаки на школу в Беслане появится в Петербурге на Малой Охте, сообщили 5 сентября в администрации губернатора. Поручение об этом дал глава города Александр Беглов.

Организовать музей планируют на территории приходского сада храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте. Там уже установлен памятник "Детям Беслана".

"Наш долг перед погибшими — помнить о тех страшных событиях и не допустить их повторения. Музейная экспозиция расскажет о нашем единстве перед лицом большой беды, о мужестве павших, о героизме бойцов спецназа, о поддержке, которую нашли в Петербурге жители Беслана", — заявил Беглов в связи с поручением.

Как рассказали в Смольном, идею строительства музея губернатор обсудил по телефону с главой Северной Осетии — Алании Сергеем Меняйло. Собеседник Беглова полностью поддержал инициативу. Также губернатор встретился с представителями североосетинского землячества и представителем республики в СЗФО Борисом Газаловым, они "выразили благодарность и готовность оказать содействие в строительстве музея и наполнении его экспозиции".

В 2004 году в Беслане террористы захватили в заложники участников школьной линейки, приуроченной к началу занятий. Итогом теракта стала гибель 334 человек, в том числе 186 детей. В память о трагедии 3 сентября объявлено Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

На этой неделе Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский почтили память жертв теракта в Беслане. В ходе церемонии они возложили цветы к памятнику погибшим.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного