Беглов и Бельский почтили память жертв трагедии в Беслане

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель петербургского Заксобрания Александр Бельский почтили память жертв теракта в Беслане, сообщила пресс-служба Смольного 3 сентября. Трагедия, унесшая жизни 334 человек, случилась 21 год назад.

Беглов и Бельский вместе с представителем республики Северная Осетия-Алания в СЗФО Борисом Газаловым возложили цветы к памятникам "Детям Беслана" и "Воинам, погибшим на Кавказе" у Храма Успения Пресвятой Богородицы. В память о погибших была обслужена лития. В церемонии также приняли участие петербургские школьники, студенты, представители молодёжных организаций и осетинского землячества. На мероприятии присутствовали и те, кто лично пережил трагедию.

"Эти дни навсегда останутся в нашей памяти. Это боль, которая не уходит. Это преступление, у которого нет срока давности, которому нет прощения. Горе Беслана стало горем всей России. Сегодня мы здесь, чтобы сказать: мы помним. Мы склоняем головы перед тем, кто спасал заложников, кто выжил в этом кошмаре. Пусть память о погибших помогает нам делать всё, чтобы дети в нашей стране жили в мире и безопасности", – заявил во время церемонии Беглов.

В ходе мероприятия петербургские участники Российского движения школьников передали школе № 1 города Беслана, где произошла трагедия, фигурку ангела-хранителя. Северная столица традиционно направляет в город символы памятных акций, их выставляют в специальной витрине школьного музея.

Трагедия в Беслане произошла в 2004 году. Во время линейки по случаю Дня знаний 1 сентября в школе № 1 террористы взяли в заложники детей, учителей и родителей. В результате погибли 334 человека, включая 186 детей. В 2005 году в память о трагедии 3 сентября был объявлен Днём солидарности в борьбе с терроризмом.

Анастасия Луценко / Фото: Смольный