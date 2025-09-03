Смольный выделит на управление системой оповещения 680 млн рублей

Комитет по госзаказу Петербурга объявил конкурс на управление комплексами региональной системы оповещения населения, обратил внимание "Коммерсантъ Санкт-Петербург" 3 сентября. Максимальная цена контракта составляет 681,6 млн рублей.

Карточка аукциона появилась на сайте госзакупок 2 сентября. Заказчиком выступает ГКУ "Городской мониторинговый центр". Он ищет подрядчика, который будет оказывать услуги по приему, обработке и передаче сообщений с помощью комплексов системы оповещения населения города в мирное и военное время.

Исполнителю предстоит обслуживать более 1 тысячи таких комплексов по всему городу. Оказывать услуги он должен будет с начала 2026 года до 15 декабря 2027 года. Подача заявок на участие в конкурсе продлится до 18 сентября.

Отметим, что в 2025 году Смольный выделил около 117 млн рублей на организацию работы систем оповещения. При этом тогда в Петербурге насчитали 350 устройств оповещения.

Ранее ЗАКС.Ру рассказал, что Смольный закупал в минувшем августе. Общая сумма закупок превысила 44 млн рублей, что в 6,5 раза больше суммы, который администрация города потратила в июле.

Анастасия Луценко / Фото: unsplash