Мебель, награды, календари: Что закупал Смольный в августе

Общая сумма размещенных администрацией губернатора закупок составила в августе 44,3 млн рублей, подсчитал ЗАКС.Ру. Это в 6,5 раз превышает стоимость закупок, размещенных месяцем ранее. Чиновники нуждались в различной полиграфической продукции, мебели и, среди прочего, в поставке памятных знаков для участников СВО. Своими закупками отметились также комитеты по культуре и по внешним связям. Последний планирует визит делегации Петербурга в Ташкент с губернатором во главе.

Самой крупной закупкой августа для администрации губернатора стал поиск подрядчика для изготовления различной мебели, в том числе стоек рецепции, глухих или остекленных шкафов, кресел, столов и стульев. Мебель должна быть изготовлена из МВД и ЛДСП, в ряде случаев следует использовать массив дерева, для мягкой мебели предусмотрена обивка из различных видов искусственной кожи. Максимальная стоимость закупки составляет 13,7 млн рублей, поставку ожидают не позднее начала декабря.

Помимо этого, 7 млн рублей администрация готова выделить на закупку наградных комплектов "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга". Впрочем, реальная сумма может отличаться от изначальной хотя бы потому, что заказчик не установил количество поставляемых наград. Конкурс объявили при максимальной стоимости комплекта в размере 964 рублей, победитель согласился выполнить работы при цене одного комплекта в размере 159 рублей.

Памятный знак власти Петербурга учредили в феврале 2024 года. Он представляет собой мельхиоровую медаль, на одной стороне которой изображен военнослужащий на фоне петербургских достопримечательностей, а на другой — герб города. Отметим, что Смольный не впервые приобретает награды для участников СВО, однако до сих пор в каждой закупке называлось количество поставляемых комплектов.

Еще 6,8 млн рублей в Смольном готовы потратить на изготовление календарей на 2026 год. Дизайн-макеты исполнителю передаст заказчик, на их основе предстоит разработать макеты изделий и запустить их в печать. Всего чиновники рассчитываю получить тысячу настенных календарей "Трио", 550 перекидных и 300 перекидных круглых календарей, а заодно 650 настольных календарей типа "Домик". На каждом календаре ожидают изображение герба города вместе с надписью "Администрация Санкт-Петербурга". Календарь "Трио" украсит панорама с видом Смольного института, для перекидного календаря используют 12 снимков городских достопримечательностей.

На ежедневники, еженедельники, тетради и записные книжки Смольный потратит до 5 млн рублей. Всего планируется приобрести 1 380 полиграфических изделий с символикой Петербурга.

Разработку проектной документации для реставрации ограды с угловыми башнями и пристройками Смольного монастыря оценили в 4,8 млн рублей. Еще в 2,6 млн рублей оценили подготовку проекта обустройства фонтана с подсветкой на территории Смольного института. Подрядчику предстоит выполнить инженерно-геодезические изыскания, разработать документацию по благоустройству территории и по устройству фонтана с наружными сетями водоснабжения и водоотведения, а также провести историко-культурную экспертизу.

Целой россыпью закупок отметился в прошедшем месяце городской комитет по культуре, который пожелал найти подрядчиков для проведения трех мероприятий в 2025 году. Первое из них будет посвящено Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечается 9 декабря, на него потратят до 8,1 млн рублей. Второе мероприятие посвятят Международному дню инвалидов, его стоимость не будет превышать 7,5 млн рублей. Наконец, на мероприятие в честь Дня юриста выделят не более 4 млн рублей. Две последние даты отмечаются в один день, 3 декабря.

Во всех трех случаях речь идет о предоставлении площадки, подготовке сцены и сценария, а также подборе артистов и ведущих. Самым масштабным по количеству зрителей станет концерт ко Дню инвалидов, для него подыскивают концертно-спортивную площадку с вместимостью партера до тысячи человек с возможностью размещения до 200 человек на инвалидных колясках. Обязательными здесь также названы наличие безбарьерной среды и специальных санитарных комнат. Еще одним отличием здесь станет участие ансамбля жестовой песни.

Героям для вручения подготовят 20 букетов из живых цветов. На мероприятии для юристов запланировано вручение шести статуэток "Юстиция".

Кроме того, в августе комитет по внешним связям разместил конкурс на проведение банкета в рамках визита делегации Петербурга в столицу Узбекистана Ташкент. Возглавлять делегацию предстоит губернатору Александру Беглову, в технической документации перечислены требования к оформлению помещения, облику и количеству персонала, а также непосредственно к набору блюд и напитков, подаваемых участникам приема. Меню не должно содержать блюда из свинины. Первоначально стоимость закупки составляла 1,5 млн рублей, однако в итоге мероприятие обойдется бюджету в 705 тысяч рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру