"Владимирский округ" с третьей попытки нашел поставщика внедорожника

Попытки местной администрации МО "Владимирский округ" приобрести иномарку увенчались успехом только с третьего раза, следует из информации на сайте госзакупок. Победителем конкурса признан участник, согласившийся поставить автомобиль за 2,7 млн рублей. Начальная стоимость закупки составляла в последний раз 2,8 млн рублей.

Определение поставщика завершили 28 августа. Всего в конкурсе участвовали пять претендентов, предпочтение отдали тому, который запросил наименьшую цену за поставку машины. Заказчиком выступило Агентство по социально-экономическому развитию Владимирского округа.

Две предыдущих попытки муниципалов приобрести машину окончились неудачей. В обоих случаях на конкурс не явился ни один претендент. При этом и в первый, и во второй раз за машину были готовы заплатить 3 млн рублей, что больше, чем предложили в третий раз.

Согласно представленным данным, заказчик хотел приобрести полноприводный кроссовер Haval F7, разрешение на его покупку муниципалы получили от Минпромторга. От раза к разу требования заказчика к машине претерпевали некоторые изменения. Так, если сперва речь шла о синей машине, то во второй раз допустимую цветовую гамму несколько расширили. В третий раз, однако, муниципалы вновь указали лишь синий цвет корпуса и представили еще несколько новых требований.

Поставляемая машина должна быть новой. Отделку салона ждут выполненной из искусственной кожи, в машине должны быть мультимедийная система с 14,6-дюймовым сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, система камер кругового обзора, датчик дождя и света, задние датчики парковки и ряд иных опций.

Андрей Казарлыга, фото: unsplash