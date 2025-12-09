Беликов о билетах на елки от МО: "Судя по очередям, это востребованная история"

Ежегодно у помещений муниципальных образований из-за раздачи билетов на новогодние представления для детей выстраиваются очереди. Чаще всего получить бесплатный билет удается жителям, которые активнее других следят за муниципальными закупками. Издание "Ротонда" отмечает, что среди муниципалов возникает идея об отказе от такой практики. В частности, с такой инициативой намерен выступить глава МО "Северный" Юрий Куликов. Глава Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов в беседе с ЗАКС.Ру заявил, что отменять такие программы не стоит, однако муниципалам следует продумать возможность избежать очередей.

– Судя по очередям, это все-таки востребованная история. Я сам видел эти очереди, никуда от них не деться. Просто надо совершенствовать порядок предоставления такой формы организации досуга. Кто-то использует запись на сайте, чтобы люди не мерзли. Я призываю к этому. Отменять эту работу точно не надо, потому что она все-таки во многом закрывает потребности тысяч людей. Сам механизм распределения нужно совершенствовать. Многие главы заинтересованы в том, чтобы эта помощь была в первую очередь ориентирована на детей, находящихся под опекой, многодетным, семьям с детьми-инвалидами и другим льготным категориям. Все, что остается – в свободный доступ, – рассказал Беликов.

При этом Беликов считает, что муниципалам не следует пытаться самостоятельно организовывать елки для детей. По его мнению, за культурный досуг должны отвечать профессиональные организаторы, которые готовы найти подходящую площадку и придумать качественное шоу.

– Я одевался Дедом Морозом, ходил. Это не функция должностного лица, понимаете? Нужна красивая программа в хорошем месте, большом помещении. Ну что, во дворе устраивать елку, где аниматор попрыгает пять минут? Люди хотят хорошего праздника, качественного. Пусть этим занимаются профессионалы, это их хлеб, в конце концов, – добавил Беликов, в прошлом возглавлявший МО "Финляндский округ".

По данным "Ротонды", в некоторых районах Петербурга в соцсетях начали появляться сообщества, где жители делятся информацией о раздаче билетов. На этих же площадках пользователи пытаются купить билеты у других.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру