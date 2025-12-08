Смольный продлит на 2026 год подписку на журнал о яхтах

Администрация губернатора Петербурга объявила 8 декабря конкурс на поставку печатных изданий в 2026 году за максимальную сумму в размере 2,2 млн рублей, обратил внимание на закупку ЗАКС.Ру. В числе прочих газет и журналов чиновники испытывают потребность в чтении "Y Magazine". Издание в первую очередь специализируется на рассказе о яхтах и оборудовании к ним, в Смольном рассчитывают получить шесть его комплектов в течение года.

"Материалы журнала не ограничиваются обзорами яхт и оборудования: мы затрагиваем очень широкий спектр тем, связанных с отдыхом на воде и сопутствующим стилем жизни", — говорится в разделе "О нас" на сайте издания.

В списке изданий, которые чиновники намерены получать, насчитывается 46 позиций. В их числе присутствуют "Аргументы и факты", "Ведомости Северо-Запад", "Деловой Петербург", "Известия", "Коммерсантъ", "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге", "МК в Питере", "Российская газета" и "Эксперт".

Ряд изданий посвящены вопросам управления персоналом. Это, например, "HR-менеджмент. Практика управления персоналом", "Директор по персоналу", "Кадровое дело" и другие. Не чужды в Смольном и менее прикладным темам. В списке изданий можно обнаружить журналы "Иностранная литература", "Наука и жизнь", "Российская история", а также "Питомник и частный сад".

Отметим, что Смольный ежегодно приобретает подписку на ряд печатных изданий. В 2025 году она обошлась городскому бюджету в 1,7 млн рублей, поставщиком стало ООО "Прессинформ-сервис".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру