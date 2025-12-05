Смольный распределил субсидии по программе "Петербургские дворы"

Проект распределения субсидий в рамках программы "Петербургские дворы" между муниципалитетами города появился 5 декабря на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы. В 2026 году планируется распределить 6,25 млрд рублей между 76 муниципальными образованиями. Почти треть средств (1,93 млрд) пойдет на озеленение, а остальные деньги (4,32 млрд) предназначаются на благоустройство.

Получателем самой крупной суммы станет МО "Правобережный": ему собираются выделить 312,78 млн рублей. В тройке лидеров также оказались МО "Город Кронштадт" (243,17 млн) и МО "№54" (238,49 млн рублей). Меньше других муниципалитетов получит МО "Кронверкское", которому перечислят 6,44 млн рублей. Кроме того, МО "Коломна" достанутся 7,35 млн, а МО "№78" — 10 млн рублей.

Программа "Петербургские дворы" представляет собой городскую программу благоустройства, в рамках которой Смольный распределяет среди муниципалитетов средства на проведение работ. В 2025 году на реализацию программы выделили 1,5 млрд рублей, из этой суммы больше прочих (157,7 млн рублей) получило МО "Поселок Парголово".

На участие в программе в 2026 году изначально претендовали 88 муниципалитетов, однако позже часть из них забрала заявки, а у ряда других поданные комплекты были признаны не соответствующими целям и критериям "Петербургских дворов". В основном заявки были посвящены ремонту внутриквартальных проездов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру