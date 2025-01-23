Парголово получило крупнейшую субсидию в рамках программы "Петербургские дворы"

Получателем крупнейшей субсидии в рамках программы "Петербургские дворы" в 2025 году оказалось МО "Поселок Парголово", следует из приложения к постановлению Смольного о распределении дотаций среди муниципалитетов. Документ выложил 23 января в своем Telegram-канале депутат Заксобрания Михаил Барышников.

Всего на реализацию программы в текущем году заложено 1,5 млрд рублей, из них 851,3 млн рублей предназначаются на благоустройства территории муниципалитетов, а еще 649,4 млн рублей — на их озеленение. Деньги распределяются среди 20 муниципальных образований города.

Из общей суммы парголовским муниципалам предназначены 157,7 млн рублей, которые пойдут сугубо на благоустройство. В тройке крупнейших получателей субсидий также оказались МО "Комендантский аэродром" и МО "№54". Им выделят по 146,8 млн и 128,3 млн рублей соответственно, при этом на благоустройство в этих случаях уйдут по 64 млн и 46,2 млн рублей, а остальные 82,7 млн и 82 млн рублей будут потрачены на озеленение.

Субсидии в размере более 100 млн рублей также получат МО "Светлановское" (125,6 млн) и МО "Город Петергоф" (102,9 млн рублей). Из этих средств первый муниципалитет потратит на благоустройство 97,2 млн, а второй — 101,4 млн рублей.

Наименьшие по размеру субсидии получат МО "Малая Охта" (13,4 млн), МО "Город Кронштадт" (18,4 млн) и МО "Красненькая речка" (29,9 млн рублей). В первом случае средства пойдут на озеленение, в двух других — на благоустройство.

Первоначально сообщалось о том, что на программу в 2025 году потратят 1,83 млрд рублей. Однако же в минувшем ноябре губернатор Александр Беглов уменьшил эту сумму на 330 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга