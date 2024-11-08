Беглов предложил сократить субсидии муниципалам по программе "Петербургские дворы"

Согласно материалам губернаторской поправки к проекту бюджета на 2025 год, финансирование программы "Петербургские дворы", в рамках которой муниципалитетам будут выделять субсидии на благоустройство, собираются сократить на 330 млн рублей, обратил внимание экс-глава МО "№72" Павел Швец. Изначально на эти цели собирались выделить 1,83 млрд рублей.

Еще в беседе с ЗАКС.Ру Швец отметил, что не нашел в проекте бюджета средства на программу "Мой двор", которой также предусматривалось финансирование проектов по благоустройству муниципалов. На нее хотели выделить 1,1 млрд рублей.

Отметим, о том, что городские власти намерены выделить на программу "Петербургские дворы" 1,83 млрд рублей, губернатор Александр Беглов рассказывал своим подписчикам в соцсетях еще неделю назад, 1 ноября.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что предлагает губернатор в своей поправке к бюджету на предстоящую трехлетку.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру