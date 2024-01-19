Смольный распределил субсидии между муниципалами по программе "Мой двор"

Комитет по благоустройству Петербурга опубликовал протокол о распределении субсидий по программе "Мой двор" среди муниципальных образований города. Документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно протоколу, всего в комитет поступило 107 заявок от 57 муниципалитетов. Одно обращение отозвали - это МО "Кронштадт", уточняется в документе.

Из бумаги следует, что всего комитет одобрил 61 заявку. Общая сумма распределяемых субсидий - 1,1 млрд рублей.

Больше всего одобренных обращений у МО "Васильевский" - 5. По 4 заявки ведомство согласовало МО "Ульянка" и МО "Город Петергоф". Деньги на благоустройство трех дворов должен получить муниципалитет "Поселок Смолячково", следует из протокола. Остальным 35 муниципалитетам одобрили одну или две заявки.

В протоколе комитета сказано, что 45 комплектов документов от 24 муниципалитетов "не соответствуют целям и критериям" порядка предоставления субсидий. Эти МО к распределению субсидий не допустили.

Среди них есть муниципалитеты, которым не одобрили ни одну заявку: МО "№72", МО "Владимирский округ", МО "Гражданка", МО "Ланское", МО "Правобережный", МО "Звездное" и другие. Также в списке указаны округа, некоторые заявки которых все же одобрили: МО "Шушары", МО "Южно-Приморский", МО "Автово" и другие.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.РУ