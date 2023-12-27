Беглов подписал постановление о выделении 1,1 млрд рублей муниципалам на благоустройство

Губернатор Петербурга Александр Беглов 27 декабря подписал постановление о субсидиях муниципальным образованиям города в рамках программы по благоустройству "Мой двор", сообщили в пресс-службе Смольного. Местным бюджетам в 2024 году дадут 1,1 млрд рублей на эти цели.

Распределение средств между муниципальными образованиями будет проходить на конкурсной основе. Деньги предлагается потратить, в частности, на ремонт покрытий и реализацию существующих проектов. Желающим получить субсидию необходимо подать документы в комитет по благоустройству до 29 декабря включительно.

Напомним, дать дополнительное финансирование муниципалам Беглов предложил в рамках поправки за проекту закона о бюджете Петербурга на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру