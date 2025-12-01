ЗакС потратит до 8 млн рублей на концерты в рамках торжественных приемов

Петербургское Законодательное собрание объявило конкурс на организацию и проведение концертных программ в рамках торжественных приемов в 2026 году, информация об этом появилась 1 декабря на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контракта установлена на уровне 8 млн рублей.

За предлагаемые деньги заказчик рассчитывает получить 11 концертов в рамках торжественных приемов. Еще три концерта должны состояться для жителей города в саду Мариинского дворца, открытого в теплое время года.

Так, в III декаде января состоится торжественный прием в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, участниками мероприятия станут представители ветеранских объединений Петербурга. Спустя месяц состоится прием, приуроченный к Дню защитника Отечества. Во второй половине апреля Мариинский дворец будет чествовать ветеранов с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, еще через месяц состоится мероприятие, приуроченное ко Дню города.

В других случаях приемы будут приурочены ко Дню медработника, Дню учителя, Дню сотрудника органов внутренних дел, Дню Героев Отечества и Дню морской пехоты. Кроме того, во второй половине июня состоится прием под названием "Летнее настроение в Саду", а в декабре — прием ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

В зависимости от мероприятия будет меняться его концепция и стилистика. Так, на приеме в честь Дня защитника Отечества должна будет звучать маршевая, патриотическая и народная музыка, а вот гостей приема ко Дню города ждет классическая и джазовая музыка в исполнении струнного квартета и инструментального коллектива.

Исполнителю предстоит обеспечить разработку сценарного плана мероприятий, доставку артистов к месту торжества и проведение непосредственно концерта, а также установку и демонтаж оборудования. На самих мероприятиях предусмотрена фотосъемка.

Отметим, что годом ранее ЗакС объявлял похожий конкурс за 7,5 млн рублей. В тот раз в программе было на два торжественных приема меньше, хотя число концертов в саду, наоборот, было больше. Победителем тогда стало бюджетное учреждение культуры "Петербург-концерт".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру