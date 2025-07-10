Комблаг рассмотрел почти 300 заявок на участие в программе "Петербургские дворы"

Муниципальные образования Северной столицы направили 297 заявок для участия в программе "Петербургские дворы" в 2026 году, следует из информации на сайте комитета по благоустройству. Согласно опубликованному протоколу, заседание комиссии по отбору состоялось 3 июля с участием замглавы комблага Сергея Малинина и депутата Законодательного собрания, главы Совета муниципальных образований Петербурга Всеволода Беликова.

Комплекты документов поступили от 88 муниципалитетов города. Два из них (МО "Большая Охта" и МО "Город Кронштадт") позже уведомили комитет об отзыве поданных заявок. В связи с этим три комплекта полученных документов остались без рассмотрения. Еще 68 комплектов документов от 30 муниципалитетов были признаны не соответствующими целям и критериям программы.

В результате комиссия допустила до конкурса только 226 заявок, полученных от 76 муниципальных образований. По итогам рассмотрения каждой из них были выставлены оценки в диапазоне от 810 до 100 баллов. Больше всех набрала заявка МО "Прометей", меньше прочих получила заявка, поданная МО "Дачное". В основном речь в заявках шла о ремонте асфальтового покрытия внутриквартальных проездов.

Напомним, что на финансирование программы в 2025 году Смольный выделил 1,5 млрд рублей. Больше всех получило МО "Поселок Парголово", которому досталось 157,7 млн рублей. Наименьшая субсидия досталась МО "Малая Охта", которому перевели 13,4 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру