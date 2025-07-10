Комблаг рассмотрел почти 300 заявок на участие в программе "Петербургские дворы"

Муниципальные образования Северной столицы направили 297 заявок для участия в программе "Петербургские дворы" в 2026 году, следует из информации на сайте комитета по благоустройству. Согласно опубликованному протоколу, заседание комиссии по отбору состоялось 3 июля с участием замглавы комблага Сергея Малинина и депутата Законодательного собрания, главы Совета муниципальных образований Петербурга Всеволода Беликова.
Комплекты документов поступили от 88 муниципалитетов города. Два из них (МО "Большая Охта" и МО "Город Кронштадт") позже уведомили комитет об отзыве поданных заявок. В связи с этим три комплекта полученных документов остались без рассмотрения. Еще 68 комплектов документов от 30 муниципалитетов были признаны не соответствующими целям и критериям программы.
В результате комиссия допустила до конкурса только 226 заявок, полученных от 76 муниципальных образований. По итогам рассмотрения каждой из них были выставлены оценки в диапазоне от 810 до 100 баллов. Больше всех набрала заявка МО "Прометей", меньше прочих получила заявка, поданная МО "Дачное". В основном речь в заявках шла о ремонте асфальтового покрытия внутриквартальных проездов.
Напомним, что на финансирование программы в 2025 году Смольный выделил 1,5 млрд рублей. Больше всех получило МО "Поселок Парголово", которому досталось 157,7 млн рублей. Наименьшая субсидия досталась МО "Малая Охта", которому перевели 13,4 млн рублей.