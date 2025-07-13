В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности на три дня

"Желтый" уровень погодной опасности будет действовать в Петербурге в течение трех дней с 13 по 15 июля, сообщили в Смольном. Причиной назвали сильную жару вкупе с ожидаемыми грозой и сильным ветром.

Как сообщается, 13 июля в период с полудня до 18:00 температура воздуха составит местами +30 градусов по Цельсию. В понедельник, 14 июля, до 21:00 ожидается дождь, местами ливни, град, а также шквалистое усиление ветра до 19-24 метров в секунду. Во вторник, 15 июля, до 18:00 в городе ожидаются грозы.

"Желтый" уровень опасности означает потенциально опасную погоду.

В Смольном попросили проявлять особую осторожность при шквалистом ветре. Водителям стоит заранее снижать скорость и избегать резких маневров, а пешеходам — отказаться от поездок на СИМ и не приближаться к шатким конструкциям и старым деревьям. Кроме того, не следует выходить из дома без головного убора и выбирать одежду из натуральных тканей. Также рекомендуется чаще находиться в тени и не допускать обезвоживания.

В последние дни в городе установилась высокая температура воздуха. Ранее Смольный оповещал о том, что уровень погодной опасности в субботу может подняться до "оранжевого".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру