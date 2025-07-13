ТАСС: В деле о покушении на Собчак и Симоньян появились три новых фигуранта

Еще три фигуранта появились в уголовном деле о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и на журналистку Ксению Собчак, сообщил 13 июля ТАСС со ссылкой на судебные материалы. По данным информагентства, все трое не достигли совершеннолетия.

"Избрать троим обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий", — говорится в тексте документа, приведенном в заметке.

Как отметили в ТАСС, мера пресечения будет действовать до 14 октября 2025 года.

Информация о предотвращении покушения на Собчак и Симоньян появилась два года назад, в середине июля 2023 года. В ФСБ тогда заявили о задержании членов неонацистской группировки в Москве и Рязанской области. Согласно распространенной информации, в ходе проведенных обысков были изъяты автомат Калашникова, нацистская литература и гаджеты. В тот же день суд определил задержанных под арест.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру