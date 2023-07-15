ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Собчак и Симоньян

Федеральная служба безопасности отчиталась 15 июля о предотвращении покушения на убийство журналистки Ксении Собчак и главного редактора RT Маргариты Симоньян, сообщил со ссылкой на заявление силового ведомства "Интерфакс". В подготовке покушения спецслужба обвинила украинскую сторону.

"Предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян. По имеющимся данным, также готовилось убийство Ксении Собчак", — транслирует сообщение ФСБ информагентство.

Как сообщили в ФСБ, в минувшую пятницу в Москве и Рязанской области были задержаны некие "члены неонацистской группировки", которые якобы занимались разведкой у мест работы и проживания Собчак и Симоньян. В ходе следственных действий задержанные якобы сообщили, что занимались подготовкой покушений по заданию СБУ. За каждое убийство они будто бы должны были получить по полтора миллиона рублей.

При обысках у задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, ножи, кастеты, резиновые дубинки и наручники, а также телефоны и компьютеры "с информацией, подтверждающей их преступные намерения". В ФСБ уточнили, что Следственный комитет намерен возбудить против задержанных уголовные дела "с экстремистской и террористической окраской".

Фото: ЗАКС.Ру