Следствие затребовало арест для подозреваемых в подготовке убийства Симоньян и Собчак

Следственный комитет ходатайствовал о заключении под стражу шестерых подозреваемых в подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, сообщил 15 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Михаилу Балашову, Егору Савельеву, а также Новику, Захарову, Гусеву и Емельянову", — привело слова судебной пресс-службы информагентство. Как уточняется, ранее все они были задержаны по подозрению в подготовке покушения на убийство обеих журналисток.

Ранее ФСБ распространила сообщение о задержании в Москве "членов неонацистской группировки", якобы готовивших покушение на Собчак и Симоньян по заказу украинских спецслужб. При обыске у них были изъяты в том числе автомат Калашникова с патронами, нацистская литература и компьютеры и телефоны с изобличающей задержанных информацией.

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