Муниципал 13 декабря 2025, 15:17

Красносельские муниципалы потратят до 2,5 млн рублей на новый XCITE

Красносельские муниципалы потратят до 2,5 млн рублей на новый XCITE

Местная администрация МО "Красное Село" намерена приобрести новый автомобиль для своих нужд, информация об этом появилась на сайте госзакупок 11 декабря. Свой выбор муниципалы остановили на кроссовере XCITE Х-cross 7 в комплектации Techno, отдать за него готовы до 2,5 млн рублей.

Прилагаемая к документам спецификация позволяет увидеть, что именно рассчитывает получить заказчик за предлагаемые деньги. Предполагается, что это будет черный моноприводный кроссовер с отделкой салона искусственной кожей. Машина должна быть оборудована двухзонным климат-контролем и круиз-контролем, антиблокировочной и антипробуксовочной системами, и обладать системой камер кругового обзора и панорамной крышей с люком и шторкой.

Из прочих удобств в документации перечислены мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным экраном и функцией подключения смартфона, USB-розетки и розетка 12V в багажном отделении, подлокотник второго ряда с подстаканниками, шесть динамиков, функция бесключевого доступа и функция задержки выключения света фар "Проводи меня домой".

Автомобиль должен быть новым, его пробег не может превышать 25 километров. На покупку битой, отремонтированной или бывшей в употреблении машины муниципалы не согласны.

Кроссоверы XCITE Х-cross 7 производятся на "Автозаводе Санкт-Петербург" (бывший Nissan). В январе Законодательное собрание получило 10 таких машин для обслуживания сотрудников аппарата. В июне спикер ЗакСа Александр Бельский сообщал о закупке 50 машин XCITE Х-cross 8 для развозки депутатов. Позже лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов поделился впечатлениями от автомобиля. По его словам, машина оказалась удобной в использовании, но "малоузнаваемой" для других водителей в потоке, которые не соотносят ее с представителями власти и реже ей уступают.

Ранее настойчивостью в вопросе приобретения автомобиля отметились муниципалы МО "Владимирский округ", которые три раза подряд пытались приобрести Haval F7. Последняя попытка оказалась успешной, за машину заплатили 2,7 млн рублей.

Андрей Казарлыга


