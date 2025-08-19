"Владимирский округ" со второй попытки не смог купить Haval и попробовал вновь

Местная администрация МО "Владимирский округ" предприняла уже третью по счету попытку приобрести китайский кроссовер Haval F7, обратил внимание ЗАКС.Ру. Электронный аукцион объявлен на портале госзакупок 18 августа, максимальная стоимость контракта составляет 2,8 млн рублей. Это меньше, чем в предыдущие два раза, когда муниципалы были готовы отдать за автомобиль до 3 млн рублей.

Впервые закупка была объявлена 23 июля, однако по истечении установленных сроков торги были признаны несостоявшимися. Причиной этого стало отсутствие предложений от потенциальных участников аукциона. Аналогичным образом окончилась и вторая попытка купить машину. Заявки принимались до 14 августа, продавцы к закупке заинтересованности не проявили.

О том, что заказчик намерен приобрести именно Haval F7, говорится в описании объекта закупки. Эта же модель фигурирует и в приложенном к документам разрешении Минпромторга на покупку промышленной продукции зарубежного происхождения.

В целом требования к новой закупке почти полностью соответствуют требованиям, предъявленным ранее. Обращает на себя внимание то, что заказчик, как и в первый раз, остановил свой выбор исключительно на синем цвете кузова. Во второй раз муниципалы выражали согласие также на серый и черный цвета. Также в перечне требований теперь присутствуют антикоррозийная обработка днища и колесных арок, передние и задние брызговики, комплект полиуретановых ковриков в салон и кнопка открытия багажника изнутри салона и снаружи транспортного средства.

В остальном нынешние пожелания муниципалов повторяют изложенные прежде. Им требуется пятиместный кроссовер с отделкой салона искусственной кожей, двухзонным климат-контролем, подогревом передних и задних сидений и с системой камер кругового обзора. Заказчик рассчитывает увидеть в машине мультимедийную систему с цветным сенсорным дисплеем 14,6 дюйма. Кроме того, в документации обозначены беспроводная зарядка, система выбора режима движения, система предупреждения возможного столкновения сзади и восемь динамиков аудиосистемы.

Андрей Казарлыга, фото: unsplash