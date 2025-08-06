Во Владимирском округе не смогли с первой попытки купить Haval за 3 млн рублей

Местная администрация МО "Владимирский округ" повторно объявила конкурс на поставку китайского полноприводного кроссовера Haval F7 за 3 млн рублей, обратил внимание ЗАКС.Ру. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок 6 августа. Предыдущая попытка муниципалов приобрести автомобиль окончилась неудачей из-за отсутствия претендентов.

Впервые информация о проведении электронного аукциона на поставку иномарки появилась на портале 23 июля. Как и сейчас, речь шла о Haval F7, начальная цена была аналогична нынешней. На то, что заказчик нацелился приобрести именно эту модель, недвусмысленно указывал приложенный к карточке текст разрешения Минпромторга на закупку иностранного товара.

Заявки от претендентов принимали до 31 июля, однако в итоге торги были признаны несостоявшимися. "По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке", — гласит объяснение на портале.

Новая закупка практически полностью повторяет предыдущую. Муниципалы хотят получить пятиместный кроссовер с отделкой салона искусственной кожей, подогревом задних сидений, системой бесключевого доступа, двухзонным климат-контролем и мультимедийной системой с 14,6-дюймовым сенсорным дисплеем. В числе других требований указано наличие задних датчиков парковки, датчика дождя и света, боковых электрозеркал с обогревом и электроскладыванием, системы камер кругового обзора, восьми динамиков аудиосистемы, беспроводной зарядки и ряда иных опций.

В отличие от прошлого раза, заказчик смягчил требования к цвету кузова. Если раньше администрация настраивала на строго синем цвете, то теперь согласна также на серый или черный. Заявки от потенциальных поставщиков будут принимать до 14 августа.

Андрей Казарлыга, фото: unsplash