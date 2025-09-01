В МО № 72 перестанут "переворачивать календарь" и делать "шуфутинки"

Руководство МО № 72 отказалось от проведения праздника "Костры рябин", который на протяжении трех лет устраивали депутаты предыдущего созыва, рассказал ЗАКС.Ру заместитель главы округа Максим Воронин 1 сентября. Напомним, ранее муниципалы отмечали в Парке интернационалистов праздник, приуроченный к главному хиту шансонье Михаила Шуфутинского "3 сентября". Как заявил Воронин, вместо этого в МО состоится другой масштабный праздник, намеченный на 20 сентября. Депутат рассказал, что встречал неоднозначную реакцию некоторых жителей на праздник, посвященный конкретному исполнителю, хотя сам он не оспаривает заслуги артиста.

- Все же праздники должны быть более массовыми. Основной жанр музыки Михаила Шуфутинского — это русский шансон, который близок не всем. В этом отношении "Праздник осени" мы считаем более логичным продуктом для муниципального праздника. Название, конечно, может трансформироваться, но суть — это народное гуляние и проводы лета, а не дань уважения конкретному исполнителю, который, безусловно, является уважаемым и заслуженным артистом, - считает Воронин.

Муниципалы запланировали мероприятие с мыльными пузырями, аквагримом и несколькими интерактивными зонами, включая бассейн с шариками и батут с горкой. Развлекать гостей будут аниматоры в тематических костюмах. Еще МО № 72 организует несколько аттракционов и мастер-классов по росписи и сухому валянию свистулек. Также ожидаются выступления музыкальных коллективов, а для угощения гостей развернут полевую кухню. Из средств местного бюджета на эти цели выделили 1,5 млн рублей.

Неделей ранее в паблике "Новости Купчино" опубликовали пост о новой программе мероприятий муниципалитета. В комментариях аудитория разделилась на два лагеря: тех, кто поддерживает инициативы прошлого созыва депутатов, и тех, кто критически относится к ним. Напомним, что, помимо "Костров рябин", муниципалы проводили праздник урожая "Купчинский кочан", приуроченный к сбору капусты.

"Костры рябин" проводились три года подряд. На празднике в торжественной обстановке жители округа вместе с главой муниципалитета Павлом Швецом "переворачивали календарь", раскрашивали "шуфутинки" — портреты шансонье, а также участвовали в мастер-классах и других активностях.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру