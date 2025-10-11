На закупку "Москвича" в "Пулковском меридиане" заложили до 1,9 млн рублей

Муниципальный совет МО "Пулковский меридиан" объявил 9 октября конкурс на поставку автомобиля "Москвич 3" или его эквивалента, следует из данных на портале госзакупок. Потратить на приобретение машины муниципалы готовы до 1,9 млн рублей.

В целом заказчик рассчитывает получить моноприводный кроссовер с бензиновым двигателем и механической коробкой передач. В машине хотят видеть мультимедийную систему с дисплеем, аудиосистему и USB-разъем. Среди прочего, автомобиль должен быть оборудован датчиками парковки, климат-контролем и круиз-контролем и кондиционером.

Машина должна быть новой, 2025 года выпуска, и иметь пробег не более 10 километров. Заказчик не примет бывшее в эксплуатации или поврежденное транспортное средство. В числе прочих требований муниципалы указали, что автомобиль "должен быть изготовлен из экологически чистого материала и не должен причинять вреда здоровью человека и окружающей среде".

Ранее местная администрация МО "Владимирский округ" приобрела кроссовер Haval F7 за 2,7 млн рублей. Произошло это только с третьей попытки. Впервые закупку объявили еще в конце июля, тогда муниципалы были готовы отдать за машину до 3 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру