Доходы бюджета Петербурга превысили две трети от плана

По состоянию на 1 сентября доходы бюджета Петербурга составили 906,3 млрд рублей, что соответствует 68,2 % от годового плана, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников. Расходы казны равняются 851,9 млрд рублей, или же 56,9 % от намеченного объема.

"Собственные (налоговые и неналоговые) доходы составили 882,3 млрд рублей. Темп роста доходов относительно аналогичного периода 2024 года составляет 106,9 %", — написал вице-губернатор в своем telegram-канале.

Налог на доходы физических лиц и налог на прибыль предприятий принесли совокупно 70,2 % от суммы собственных доходов бюджета. В абсолютных цифрах это 619,4 млрд рублей. Кроме них, рост поступлений наблюдается по таким статьям, как имущественные налоги, акцизы и доходы от специальных налоговых режимов для малого бизнеса.

Месяцем ранее Корабельников сообщал, что доходы бюджета составили половину от плана на 2025 год.

В соответствии с законом о бюджете на 2025 и плановый период 2026-2027 годов, доходы петербургской казны должны составить 1,33 трлн рублей. Показатель расходов установлен на отметке в 1,49 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета должен составить 163,1 млрд рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру