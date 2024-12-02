Беглов утвердил бюджет на 2025 год и плановый период на 2026-2027 годы

Губернатор Петербурга Александр Беглов 2 декабря подписал закон о бюджете на 2025 год и финансовых планах на 2026 и 2027 годы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

Согласно документу, доходы Петербурга составят в следующем году 1,33 трлн рублей, а расходы - 1,49 трлн. Дефицит при этом составит 163,1 млрд рублей.

От Беглова и парламентских фракций к первоначальной версии бюджета поступило 20 поправок. В итоге одобрение получили 14 из них, при этом почти половина была предложена фракцией "Единая Россия".

В ЗакСе в третьем, окончательном чтении законопроект приняли 27 ноября. Его поддержали 43 депутата.

фото: ЗАКС.Ру