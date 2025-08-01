Расходы бюджета Петербурга достигли половины от плана на 2025 год

Доходы казны Петербурга по состоянию на 1 августа составили более 60 % от годового плана, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников. Расходы бюджета составили половину от предусмотренных на год.

В целом в бюджет города за семь месяцев поступило 806,8 млрд рублей, что соответствует 60,7 % от годового плана, написал Корабельников. Из этой суммы на собственные (налоговые и неналоговые) поступления пришлось 786,2 млрд рублей.

"Темп роста доходов относительно аналогичного периода 2024 года составляет 106,8 %", — отметил вице-губернатор.

Платежи по налогам на доходы физлиц и на доходы организаций суммарно принесли казне 540,5 млрд рублей, что соответствует 68,7 % от всех поступлений, следует из сообщения Корабельникова. Непосредственно отчисления от НДФЛ принесли городу 318,7 млрд рублей, налог на прибыль организаций — 221,8 млрд. Еще на 83,3 млрд рублей пополнили кубышку доходы от специальных налоговых режимов для малого бизнеса, имущественные налоги дали 62,7 млрд, а акцизы — 26,8 млрд рублей.

Расходы бюджета за описываемый период составили 748,9 млрд рублей, что соответствует половине от запланированной суммы. Как отметил Корабельников, исполнение бюджета превышает показатели за аналогичный период 2024 года на 86,7 млрд рублей.

Напомним, бюджет Петербурга на 2025 год был сверстан с учетом, что доходы составят в 1,33 трлн рублей, а расходы — 1,49 трлн рублей. Дефицит казны был запланирован на отметке 163,1 млрд рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру