31 августа 2025, 13:23

Смольный потратит почти 5 млн рублей на ежедневники с символикой правительства

Администрация губернатора Петербурга выделила на покупку полиграфической продукции с символикой Смольного 4,97 млн рублей. Всего чиновники намерены заказть шесть видов товаров: футляр для еженедельника и малой записной книжки, ежедневник, и по два типа тетрадей и записных книжек. 

Самый востребованный товар, судя по аукционной документации - ежедневник на 192 страницы с обложкой на нетканной основе, имитирующий кожу нубук. Смольному потребовалось 600 штук, каждый оценили в 1,4 тысячи рублей. 

Дороже всего обойдутся футляры для ежедневников, представляющие собой двустворчатый короб с ложементом. Один такой в Смольном оценили в 9,6 тысяч рублей. Таких аксессуаров в администрации губернатор потребовалось 330. На них собираются потратить до 3,1 млн рублей. Партию тетрадей и записных книжек  оценили в 973 тысячи и 134 тысячи рублей соответственно. 

Получить готовую продукцию чиновники хотят успеть до конца года, в течение двух месяцев с момента заключения контракта. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о планах комитета по природопользованию приобрести китайский внедорожник Haval H9. На автомобиль планируют потратить чуть больше денег, чем на блокноты и тетради - до 5,7 млн рублей. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


