Смольный закупит Haval за 5,7 млн рублей

Комитет по природопользованию объявил конкурс на поставку специализированного автомобиля повышенной проходимости за максимальную цену в размере 5,7 млн рублей, обратил внимание ЗАКС.Ру. Информация размещена на портале госзакупок, в прилагаемой документации прямо упоминается китайский внедорожник Haval H9.

В описании объекта закупки перечислены основные параметры, которым должен соответствовать поставляемый автомобиль. Машина должна обладать дизельным двигателем и автоматической коробкой передач, защитой двигателя, трансмиссии и топливного бака. Кроме того, это должен быть полноприводный пятидверный автомобиль с экологическим классом Euro 5. В качестве желаемого цвета кузова в комитете указали белый.

Указанными в спецификации характеристиками обладает дизельный Haval H9. Среди приложенной к закупке документации имеется разрешение Минпромторга на приобретение иностранного промышленного товара, согласно которому комитет вправе приобрести именно эту модель в течение 18 месяцев.

Машина должна быть выпущена не раньше 2024 года, при этом в комитете рассчитывают получить новую, не бывшую в употреблении машину. Поставку ожидают в период с 1 по 30 сентября.

Это не первый случай закупки комитетом по природопользованию автомобилей указанной модели. В апреле стало известно, что комитет потратил 15,8 млн рублей на приобретение трех Haval H9. В роли поставщика выступило ООО "Аларм-Моторс Юго-Запад".

Напомним, что желание приобрести Haval испытывает также местная администрация МО "Владимирский округ", которая на протяжении месяца предпринимает попытки приобрести машину. Свой выбор муниципалы остановили на Haval F7, первоначально они готовы были заплатить за автомобиль до 3 млн рублей. Торги по первым двум конкурсам были признаны несостоявшимися из-за отсутствия претендентов. Третью попытку предприняли 18 августа, снизив начальную цену до 2,8 млн рублей. Прием заявок от потенциальных поставщиков продлится до 27 августа.

Андрей Казарлыга, фото: unsplash