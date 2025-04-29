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Новости 18:41

Смольный потратил 15,8 млн рублей на три китайских внедорожника

фото ЗакС политика Смольный потратил 15,8 млн рублей на три китайских внедорожника

Комитет по природопользованию заключил контракт на поставку специализированных автомобилей повышенной проходимости, следует из опубликованной 29 апреля информации на портале госзакупок. Общая стоимость трех произведенных в КНР внедорожников Haval H9 составила 15,8 млн рублей, цена каждого по отдельности — 5,3 млн рублей.

Поставщиком выступило ООО "Аларм-Моторс Юго-Запад". От компании ждут передачи трех дизельных автомобилей белого цвета. Экологический класс техники должен быть на уровне Euro5, машины должны быть снабжены защитой двигателя, трансмиссии и топливного бака, усилителем руля и системой "Глонасс". В комитете ожидают, что машины будут передаваться с огнетушителями, аптечками, знаками аварийной остановки и набором водительских инструментов.

Сами автомобили должны быть произведены не позднее 2024 года, не допускается поставка бывших в эксплуатации или восстановленных машин. Поставщик должен доставить их заправленными необходимым минимумом жидкостей, включая пять литров топлива в баке. Гарантия на машины должна предоставляться либо до достижения трехлетнего срока использования, либо же до достижения пробега 150 тысяч километров — в зависимости от того, что наступит раньше.

В начале апреля стало известно о намерении МО "Юго-Запад" потратить до 1,18 млн рублей на приобретение автомобиля Lada Granta. По итогам торгов победителю заплатят на 103 тысячи меньше указанной цены.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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