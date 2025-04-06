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Муниципал 14:55

МО "Юго-Запад" собирается купить LADA Granta за 1,1 млн рублей

фото ЗакС политика МО "Юго-Запад" собирается купить LADA Granta за 1,1 млн рублей

Местная администрация МО "Юго-Запад" готова потратить на отечественный лифтбек LADA Granta или эквивалентный автомобиль 1,17 млн рублей, обратил внимание ЗАКС.Ру. Муниципалы опубликовали закупку 4 апреля. Заявки от потенциальных исполнителей будут принимать до 11 апреля.

В аукционной документации отмечается, что муниципальному образованию нужен пятиместный автомобиль серебристого цвета с механической коробкой передач. Мощность двигателя не должна превышать 100 лошадиных сил. Машина должна сойти с конвейера не раньше 2024 года.

Ранее автомобиль для муниципальных нужд закупали в МО № 54. Там муниципалы искали поставщика внедорожника Niva Travel за 1,5 млн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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