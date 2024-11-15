МО №54 приобретет для главы внедорожник за 1,5 млн рублей

Внедорожник темно-зеленого цвета намерено приобрести МО "№54" для своего главы, следует из данных на портале госзакупок. За автомобиль готовы выложить до 1,5 млн рублей, под предложенное описание подходит Niva Travel.

Электронный аукцион муниципальное образование объявило 13 ноября, заявки от потенциальных участников планируют принимать до 21 ноября. Из требований, изложенных в сопроводительной документации, следует, что машина должна быть новой, произведенной в 2024 году, небитой, полностью укомплектованной и готовой к эксплуатации.

"Целью данной закупки является: автомобиль легковой для главы муниципального образования, исполняющего обязанности председателя муниципального совета", — отдельно уточняется в описании объекта закупки.

Автомобиль должен быть оборудован системой экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС", бортовым компьютером, розетками 12V и USB, кондиционером и охлаждаемым вещевым ящиком. Также предполагается наличие электростеклоподъемников передних дверей, подогрева передних сидений, а вместе с ними электропривода и обогрева наружных зеркал. Заказчик ожидает в поставке инструментов водителя, огнетушителя, аптечки, буксировочного троса и прочего.

Гарантийный срок на машину должен быть не менее 24 месяцев без ограничения пробега.

В начале октября комитет по государственному заказу закупил для ГБАУ "Смольнинское" 20 кроссоверов на общую сумму 50 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру