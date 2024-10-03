Смольный со второй попытки закупил 20 кроссоверов за 50 млн рублей

Петербургский комитет по государственному заказу со второго раза заключил контракт на поставку легковых автомобилей для нужд ГБАУ "Смольнинское", следует из информации на сайте госзакупок. Первая попытка была предпринята в конце лета, успехом она не увенчалась.

Как и в прошлый раз, сумма контракта составляет 50 млн рублей. За эти деньги "Смольнинское" получит 20 кроссоверов по цене 2,5 млн рублей за штуку.

Под представленное в документации описание подходят автомобили XCITE Х-cross 7 в комплектации Enjoy / BGT04-000-61. Машины должны быть новыми, черного цвета, в документации оговаривается необходимость соответствия экологическому классу Евро-6. Максимальная скорость, согласно технической документации к закупке, должна быть не ниже 186 км/ч, при этом разгон до 100 км/ч автомобиль должен брать за 9,8 секунды.

В требованиях к комплектации прописаны круиз-контроль, антиблокировочная система, подогрев передних сидений и мультимедийная система с дисплеем. Предполагается, что сиденья будут обиты искусственной кожей с перфорацией. В машинах должны быть фронтальные и боковые подушки безопасности и система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, а также задние датчики парковки и камера заднего вида. Среди прочего, также в документации прописано наличие розеток USB и 12V, бортового компьютера, подлокотника с подстаканниками и футляра для очков.

Впервые комитет разместил закупку 21 августа, однако спустя неделю определение поставщика было отменено. В этот раз закупка была объявлена 23 сентября, прием заявок продолжался до октября. На конкурс заявился один участник, его и признали победителем, следует из данных от 3 октября. Итоговая сумма контракта по итогам электронного аукциона не изменилась.

ГБАУ "Смольнинское" занимается развозкой городских чиновников и депутатов. В начале июня спикер Заксобрания Александр Бельский говорил о том, что парламент может получить 10 автомобилей XCITE. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума.

Андрей Казарлыга, фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру