Смольный закупит 20 кроссоверов за 50 млн рублей

Петербургский комитет по государственному заказу намерен приобрести 20 автомобилей за максимальную цену на уровне 50 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок. Заявка была размещена 21 августа, машины предназначаются для нужд ГБАУ "Смольнинское".

Согласно описанию объекта закупки, речь идет о пятиместных кроссоверах с бензиновым двигателем мощностью до 150 лошадиных сил. Машины должны быть новыми, черного цвета и с отделкой салона из искусственной кожи с перфорацией. Комплектация автомобилей предусматривает наличие боковых и фронтальных подушек безопасности, системы бесключевого доступа, обогрева ветрового стекла и форсунок омывателя, а также датчиков парковки и круиз-контроля с ограничителем скорости.

Документация предполагает наличие в салоне бортового компьютера, семидюймового экрана, розеток USB и 12V, футляра для очков и прочего. Также в машинах должны быть мультимедийная система с десятидюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения мобильных телефонов.

Под представленное к закупке описание подходит автомобиль XCITE Х-cross 7 в комплектации Enjoy / BGT04-000-61. На сайте бренда стартовая цена за подобную машину указана на уровне 2,5 млн рублей, что соответствует закупке.

В ходе прошедшего в июне Петербургского международного экономического форума спикер Заксобрания Александр Бельский поведал, что автопарк городского парламента должен пополниться 10 машинами указанной марки. Свое заявление он сделал, сидя в салоне автомобиля.

Андрей Казарлыга, фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру