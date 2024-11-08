Смольный потратит до 117 млн рублей на работу системы оповещения в 2025 году

Комитет по государственному заказу объявил 7 ноября электронный аукцион на оказание телекоммуникационных услуг по приему, обработке и передаче сообщений системы оповещения горожан в мирное и военное время, следует из данных на сайте Госзакупок. На эти цели в 2025 году рассчитывают потратить до 117,2 млн рублей.

Согласно описанию объекта закупки, от исполнителя требуется обеспечение ретрансляции поступающих сведений о возможных опасностях, правилах поведения граждан и необходимости мероприятий по защите. Данные от центральной станции оповещения должны воспроизводиться в режиме реального времени с помощью устройств оповещения. В Петербурге насчитывается 350 таких устройств, следует из документации к закупке.

От исполнителя контракта требуется непрерывная работа в круглосуточном режиме, в том числе в военное время. Передаваемые данные должны воспроизводиться с разборчивостью речи не ниже 95 %. Звук сирены и другие сигналы, экстренная информация об опасностях и прочем должны транслироваться "в приоритетном порядке".

В последний раз системы оповещения в Петербурге проверяли в начале октября, тогда из громкоговорителей звучали звуки сирены. При проведении проверки в марте вместо нее использовали полонез из оперы "Евгений Онегин".

Андрей Казарлыга, фото: unsplash