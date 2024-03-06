В Смольном остались довольны итогами проверки системы оповещения

Комплексная проверка региональной системы оповещения населения (РСОН) в Петербурге прошла успешно, заявили 6 марта в комитете по информатизации и связи. В распространенном сообщении говорится, что основная цель мероприятия была достигнута.

Утром в среду на всей территории Петербурга из громкоговорителей прозвучал полонез из оперы "Евгений Онегин". В ходе проверки были задействованы различные устройства оповещения вкупе с радиостанциями и телеканалами.

Задействованные в проверке дежурные смены и пунктов управления РСОН и привлеченные организации показали высокий профессионализм, считают в Смольном. "Основная цель комплексной проверки — определение готовности РСОН к оповещению населения о чрезвычайных ситуациях – была достигнута в полном объеме", — отметили чиновники.

Результаты проверки позволят в дальнейшем поддерживать систему оповещения в постоянной готовности. Также они скажутся на планах по дальнейшему ее развитию в Петербурге.

О том, что в ходе проверки звуки сирен заменят музыкой, стало известно накануне.

Фото: ЗАКС.Ру