Сирены заменят музыкой при проверке систем оповещения 6 марта в Петербурге

Во время проверки систем оповещения населения Петербурга звук сирен заменят на музыкальное сопровождение, об этом 5 марта пишет телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на поручение губернатора города Александра Беглова.

Проверка систем будет проводиться в период с 10:30 до 11:00 в среду, 6 марта. По всему городу включат технические средства оповещения, а также устройства информирования, телеканалы и радио.

Система заработает с сигнала "Внимание всем!", его обозначат музыкальным сопровождением и будут транслировать по различным канал связи.

Напомним, что в начале весны в Петербурге зазвучат сирены, об этом предупредили 22 февраля в городском комитете по информатизации и связи города.

Фото: ЗАКС.Ру