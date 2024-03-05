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Новости 18:15

Сирены заменят музыкой при проверке систем оповещения 6 марта в Петербурге

фото ЗакС политика Сирены заменят музыкой при проверке систем оповещения 6 марта в Петербурге

Во время проверки систем оповещения населения Петербурга звук сирен заменят на музыкальное сопровождение, об этом 5 марта пишет телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на поручение губернатора города Александра Беглова.

Проверка систем будет проводиться в период с 10:30 до 11:00 в среду, 6 марта. По всему городу включат технические средства оповещения, а также устройства информирования, телеканалы и радио.

Система заработает с сигнала "Внимание всем!", его обозначат музыкальным сопровождением и будут транслировать по различным канал связи.

Напомним, что в начале весны в Петербурге зазвучат сирены, об этом предупредили 22 февраля в городском комитете по информатизации и связи города. 

Фото: ЗАКС.Ру


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