Транспортная прокуратура проверяет столкновение "Метеора" и катера

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку из-за столкновения пассажирского теплохода "Метеор" и катера, сообщила пресс-служба ведомства 3 сентября. Обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел 3 сентября в акватории реки Малая Нева. Там столкнулись небольшой катер и "Метеор", на борту которого находились 87 пассажиров. После аварии теплоход продолжил движение, а катер пришлось отбуксировать к базе центра ГИМС МЧС по Петербургу.

В ходе столкновения никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов также удалось избежать. Транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдение прав пассажиров.

Напомним, на прошлой неделе транспортная прокуратура проверяла затопление катера в акватории Малой Невки. Тогда пострадали три человека, им потребовалась госпитализация.

Анастасия Луценко / Фото: пресс-служба транспортной прокуратуры